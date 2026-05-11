أُفرج، اليوم (الإثنين)، عن رئيس الوزراء التايلندي الأسبق ثاكسين شيناواترا، بعفو مشروط، بعد قضائه ثمانية أشهر في السجن، وذلك عقب حكم قضائي ألزمه بتنفيذ عقوبة كان قد تجنبها سابقاً عبر البقاء لفترة طويلة داخل أحد المستشفيات.

وخرج الملياردير البالغ من العمر 76 عاماً من سجن «كلونغ بريم» في العاصمة بانكوك وسط استقبال حافل من أنصاره، الذين احتشد المئات منهم مرتدين اللون الأحمر، رمز حزب «فيو تاي»، مرددين هتافات داعمة له.

وظهر ثاكسين مبتسماً مرتدياً قميصاً أبيض فضفاضاً، بينما احتضن أفراد أسرته، ومن بينهم ابنته ووريثته السياسية باتونجتارن شيناواترا، التي أقالتها المحكمة من منصب رئيسة الوزراء في أغسطس الماضي، قبل عشرة أيام فقط من سجن والدها.

وردّ ثاكسين على سؤال للصحفيين حول شعوره بعد الإفراج عنه قائلاً إنه يشعر بـ«الارتياح»، مضيفاً بسخرية: «كنت في حالة سبات، ولا أتذكر شيئاً الآن».

عودة دراماتيكية من المنفى

وكان ثاكسين قد عاد إلى تايلند عام 2023 بعد 15 عاماً من المنفى الاختياري، لتنفيذ حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات صدر بحقه في قضايا تتعلق بتضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة خلال فترة رئاسته للحكومة بين عامي 2001 و2006.

وجاءت عودته في اليوم نفسه الذي انتُخب فيه حليف سياسي له رئيساً للوزراء، ما أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد.

ورغم الحكم الصادر بحقه، لم يقضِ ثاكسين ليلة واحدة داخل السجن في البداية، إذ جرى نقله مباشرة إلى جناح خاص بأحد المستشفيات بعد شكواه من مشكلات قلبية وآلام في الصدر.

وفي وقت لاحق، خفّض ملك تايلند مدة العقوبة إلى عام واحد فقط، قبل أن يُمنح الإفراج المشروط بعد ستة أشهر من العلاج بالمستشفى.

غير أن المحكمة العليا رأت لاحقاً أن فترة بقائه في المستشفى طالت بشكل غير مبرر، معتبرة أن بعض العمليات الجراحية التي خضع لها لم تكن ضرورية، وأمرت بإعادة احتساب المدة داخل السجن.

نفوذ سياسي تراجع تدريجياً

وعلى مدى أكثر من ربع قرن، شكّل ثاكسين أحد أبرز الوجوه السياسية في تايلاند، وتمكن من فرض نفوذ واسع عبر سلسلة من الحكومات الشعبوية المرتبطة بعائلة شيناواترا.

لكن نفوذه السياسي تراجع خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد الإطاحة بابنته من رئاسة الوزراء، في سادس مرة يُعزل فيها رئيس حكومة من العائلة عبر القضاء أو الانقلابات العسكرية.

كما شهد حزب «فيو تاي»، الذي كان يوماً القوة السياسية الأكبر في البلاد، تراجعاً غير مسبوق بعد خسارته القاسية في انتخابات فبراير الماضي، ليتحول إلى شريك صغير داخل الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الحالي أنوتين تشارنفيراكول.

مستقبل سياسي غامض

ويرى مراقبون أن الإفراج عن ثاكسين قد يمنح دفعة جديدة لحزب «فيو تاي»، إلا أن خبراء حذروا من عودته المباشرة إلى المشهد السياسي.

وبحسب وكالة رويترز، قال الأكاديمي التايلندي تيتيبول فاكديوانيش إن ثاكسين «أفرط في استخدام نفوذه خلال السنوات الماضية»، مضيفاً أن بقاءه خلف الكواليس سيكون الخيار الأكثر أماناً، رغم صعوبة ذلك بالنظر إلى شخصيته السياسية المؤثرة.

وبموجب شروط الإفراج، سيُجبر ثاكسين على ارتداء سوار إلكتروني للمراقبة حتى انتهاء مدة عقوبته في سبتمبر المقبل.

في المقابل، عبّر أنصاره عن سعادتهم بالإفراج عنه، معتبرين أنه تعرض للظلم، حيث قالت إحدى المؤيدات أمام السجن إن ثاكسين «كان دائماً يعمل من أجل الشعب ويسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين».