ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، شركتين للصوتيات والمرئيات بدفع 200 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي لورثة الشاعر أحمد فؤاد نجم لتعديهما على تراثه وادعاء ملكيته.

تعويض مادي

وكشفت نوران ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، إلزام شركتي صوت الحب للصوتيات والمرئيات ومون ساوند، بتعويض مادي لورثة الراحل، بحكم من المحكمة الاقتصادية.

وقالت في منشور لها على «فيسبوك»: «اللهم لك الحمد والشكر يا رب، والله ما قلت لأي حد قبلكم، شكراً لكل إنسان تضامن معايا، ما يؤمرش عليكم ظالم ولا لص ولا آكل حقوق يتامى».

وأضافت: «الثلاثة اللي كانوا واكلين مال يتامى، واحدة منهم قابلت ربها، وواحد منهم الإعلامي محمود سعد استضافه ووصفه بصانع النجوم، وكلنا هنقابل وجه كريم، الظالم والمظلوم، والسارق والمسروق، والذليل وصاحب الكرامة، والدنيا ما هي إلا أكلة مصيرها إلى الخلاء، ونومة مصيرها إلى اليقظة، ومتعة مصيرها إلى الندم، ومفيش حاجة تسوى».

حصر الأرباح

وتابعت: «اللهم لك الحمد والشكر، المحكمة حكمت بتعويض للورثة 200 ألف جنيه فقط لا غير، وذلك لعدم تمكن اللجنة من حصر أرباح المنصات أو تقديرها، وأنا فرحانة بميتين ألف جنيه هيتوزعوا على 10 ورثة، فيهم بركة الحلال أحسن من ملايين يبقى فيهم لعنة الحرام، وأهم حاجة جيبنا حقك يا بابا».