استقبل نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام، في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي أبها الدكتور أحمد آل مريع. واطّلع الأمير خالد بن سطام خلال اللقاء على أعمال النادي، وبرامجه الثقافية والأدبية، وما يقدمه من مناشط ومبادرات تُسهم في دعم الحراك الثقافي، وتعزز المشهد الأدبي بالمنطقة، فيما جرى بحث برامج النادي الأدبي في المنطقة، وسبل تعزيزها وتنميتها.