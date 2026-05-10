انخفضت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم بعد أن أثرت هجمات جديدة بطائرات مسيرة، والغموض المحيط بمحادثات السلام مع إيران سلباً على معنويات المستثمرين، ما طغى على مشاعر الارتياح التي سادت إزاء عبور أول ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية مضيق هرمز منذ بدء الحرب، في حين خالف المؤشر القياسي في السعودية الاتجاه العام للأسواق مرتفعاً بـ0.8%.



وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.5%، مع خسارة بنك قطر الوطني 1.5%، وتراجعت الأسهم الكويتية 0.5%، وانخفضت الأسهم البحرينية 0.4%.



تعويض الاضطرابات



وارتفع المؤشر القياسي في السعودية 0.8%، مع ارتفاع مصرف الراجحي 1.7%. كما صعد سهم شركة «أرامكو» السعودية 0.8%، بعد أن أعلنت ارتفاع أرباحها في الربع الأول 25%، إذ عمل خط أنابيبها شرق-غرب بكامل طاقته لتعويض الاضطرابات الناجمة عن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز.



وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9%، مع صعود معظم أسهمه، ومنها البنك التجاري الدولي.