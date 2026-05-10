بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيات تهنئة إلى عدد من قادة الدول بمناسبة ذكرى يوم النصر في بلدانهم.

فقد وجّه ولي العهد برقية تهنئة إلى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات للرئيس بوتين بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، ولحكومة وشعب طاجيكستان الشقيق المزيد من الرقي والازدهار. وأرسل ولي العهد برقية مماثلة إلى رئيس الجمهورية القرغيزية صادير جباروف، هنأه فيها بهذه المناسبة الوطنية، معربًا عن تمنياته له بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب قرغيزستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهة ثانية، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس وزراء المجر بيتر ماجيار، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في المجر، وتشكيل الحكومة المجرية الجديدة ونيلها ثقة الجمعية الوطنية وأدائها اليمين الدستورية.

وعبَّر ولي العهد عن أصدق التهاني والتمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب المجر الصديق المزيد من التقدم والرقي.