بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة للرئيس بوتين، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين، بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان ، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية القرغيزية صادير جباروف، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.