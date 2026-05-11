أبدى عدد من الإعلاميين استياءهم الشديد من «ملتقى عسير للإعلام الرياضي» الذي شهده نادي أبها الرياضي، وحضره عدد من الإعلاميين والمهتمين في الشأن الرياضي، لعدم تحقيق الأهداف المنشودة من إقامته وغياب المتحدثين الذين تم الإعلان عنهم في برنامج الملتقى، الذي اقتصر على تواجد مدير المركز الإعلامي للنادي المستضيف، في حين غابت مشاركات ومداخلات ممثلي المراكز الإعلامية لأندية المنطقة. «عكاظ» التقت بدورها بعدد من الإعلاميين الذين أبدوا استياءهم نتيجة عدم الخروج بنتائج إيجابية، وتحقيق أهداف كانوا يأملون أن تتحقق خلال إقامة الملتقى الرياضي.



غياب الأهداف



ففي البداية اتفق حسن القبيسي، وزميله عبدالرحمن أبو محروس، على أن فكرة الملتقى بادرة إيجابية ولكنها لم تحقق الأهداف المأمولة، حيث قال القبيسي: «الدعوة الموجهة لنا أشارت إلى حضور عدد من ممثلي المراكز الإعلامية بالأندية الرياضية ولكن عند الحضور، لم نجد سوى مدير المركز الإعلامي للنادي المستضيف، في حين غابت مشاركات ومداخلات ممثلي المراكز الإعلامية لأندية المنطقة، مما أفقد الملتقى جانباً مهماً من التنوع، وتبادل الخبرات التي كنا ننتظرها في هذه الفعالية، ولكن ننتظر القادم». وأضاف زميله أبو محروس:«لم يتضمن الملتقى ورش عمل متخصصة، ولا استضافة شخصيات إعلامية مخضرمة لتقديم حوارات أو جلسات تعليمية وتفاعلية، إضافة إلى محدودية المساحة المخصصة للنقاش وتبادل الآراء وموقع إقامته غير مناسب»، مطالباً المنظمين بتعزيز محتوى الملتقى في المرات القادمة وتوفير بيئة أكثر ملاءمة واحترافية.



خيبة أمل



من جانبه قال الإعلامي حسين آل شجاع: «كان هناك تطلع أكبر من الإعلاميين لأن يخرج الملتقى بمبادرات ونتائج وخطوات عملية جادة تخدم الإعلام الرياضي في عسير بشكل مباشر، وتعمل على تطوير الفرص المهنية، وتعزز حضورها بما يتناسب مع مكانة المنطقة الرياضية والإعلامية». فيما قال الإعلامي سعيد آل هطلاء: «الملتقى لم يحتو على نقاشات أو حوارات إعلامية مفيدة، وكان هدفه فقط التحدث عن نادي أبها وصعوده، ولم يتطرق إلى دور الأندية وما هو المطلوب منها». وأضاف: «أغلبية الحضور لا ينتمون للإعلام الرياضي، ولم يكن هناك متحدثون في مجال الرياضة، وكان ملتقى تنقصه المهنية الرياضية بشكل كبير، فيما خيب الآمال في التنظيم المتواضع جداً»، وتساءل قائلاً:«لماذا لم يكن هناك دعوات تقدم للإعلاميين الرياضيين، وإعطاؤهم فرص حضور تدريبات فريق أبها قبل المباريات الكبيرة، واستضافتهم من فترة لأخرى للاطلاع على إنجازات النادي خلال الموسم الرياضي».



الراقدي يدافع



ودافع مدير المركز الإعلامي بنادي أبها الرياضي الوليد الراقدي عن الملتقى الذي تم تنظيمه، وقال: «نود الإيضاح بأن دورنا كان مقتصرا على الاستضافة في النادي، فيما تعود الجوانب التنظيمية وبرنامج الملتقى، للجهة المنظمة والمتطوعين المشكورين في الملتقى». وأضاف: «جميع الإعلاميين محل تقدير واحترام، ونتشرف باستضافتهم دائماً، ونسعد بأي ملاحظات تُسهم في تطوير مثل هذه الملتقيات مستقبلاً، وسيتم إبلاغ ذلك لمنظمي الملتقى». ‏