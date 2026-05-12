يخوض المنتخب السعودي غداً مباراته ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026، المؤهلة لكأس العالم 2026، ويستضيف المنتخب السعودي طاجيكستان في تمام الثامنة مساءً على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



ميدانياً، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً لياقياً، تلاه مران تكتيكي في الجانب الهجومي، أعقب ذلك مران على الضغط المتوسط، واختتمت الحصة التدريبية بمران تكتيكي على الحالة الهجومية.



يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026، وإلى جانبه منتخبات طاجيكستان، وتايلاند، وميانمار.