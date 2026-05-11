تفقّد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، مركز استقبال وتوجيه الحجاج في النوارية، للاطلاع على سير الأعمال التشغيلية ومستوى الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن. وخلال جولته، وقف الأمير سعود بن مشعل، على غرفة الاستعداد المسبق بالمركز، وما تضمّه من شاشات وأنظمة تشغيلية تُستخدم في متابعة العمليات التشغيلية، إضافة إلى المهمات التي تؤديها في تأكيد مساكن الحجاج مع مقدمي الخدمة قبل وصولهم، ورصد إحصاءات وصول الحافلات، ومتابعة نظام تتبعها لضمان انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات.

كما اطلع على سير العمل في صالة استقبال حجاج البر، وآلية تبادل الحافلات الأجنبية والسعودية داخل المركز، وما يُقدَّم فيها من خدمات تنظيمية وتشغيلية تسهم في تسهيل إجراءات استقبال الحجاج وتوجيههم إلى مساكنهم بكل يسر وانتظام.

وشملت الجولة زيارة المسجد الحرام للوقوف على جاهزية مشروع المطاف ومنظومة التشغيل والخدمات المقدّمة لقاصدي بيت الله الحرام خلال موسم حج 1447هـ، إذ استمع سموه إلى شرح عن الخطط التشغيلية والخدمية التي تنفذها الجهات ذات العلاقة، وما تتضمّنه من آليات لتنظيم الحشود وتعزيز الخدمات وتهيئة المرافق بما يضمن انسيابية الحركة وراحة الحجاج.

كما تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أعمال التوسعة السعودية الثالثة، واطلع على مراحل التسليم المرحلي للتشغيل التي تنفذها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين والزوّار، وتهيئة بيئة تعبّدية أكثر يسراً وانسيابية داخل المسجد الحرام ومرافقه، بما يعكس حرص القيادة على الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن.