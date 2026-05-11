أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية.

وعبّر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد محمد اليوسف، عن اعتزازه وشكره بصدور الأمر الملكي، مؤكّداً أن ذلك يأتي في إطار الدعم العالي للنيابة العامة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة واهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وعدّ الدكتور اليوسف، هذه الثقة الملكية للأعضاء مسؤوليةً وطنيةً ومهنيةً تستوجب من جميع منسوبي النيابة العامة مواصلة العطاء بكفاءةٍ واقتدار، وفق ما ترسمه الأنظمة والمبادئ القضائية، بجودة أداء تحفظ جناب العدالة الجنائية، وترتقي بمستوى الخدمات النيابية.