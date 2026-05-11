نوّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بما توليه القيادة من عناية واهتمام كبيرين بخدمة الحجاج، مؤكداً أن ما تقدّمه المملكة لضيوف الرحمن يعكس نهجاً راسخاً تتوارثه هذه البلاد المباركة قيادةً وشعباً.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمنفذ الوديعة، حيث وقف ميدانياً على مستوى الخدمات المقدّمة للحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، كما التقى العاملين في الجهات الحكومية والتطوعية بالمنفذ، وأكد أن خدمة ضيوف الرحمن مسؤولية عظيمة وشرف كبير، مشيراً إلى أن تكامل الجهات العاملة في المنفذ يجسّد الرسالة الإنسانية للمملكة في خدمة الحجاج وتسهيل رحلتهم الإيمانية.

وأشاد أمير نجران بما تحقق في موسم الحج الماضي من نجاحات تنظيمية وخدمية وأمنية وصحية، موضحاً أن تلك النجاحات جاءت –بعد توفيق الله– بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وتضافر جهود جميع القطاعات المشاركة في خدمة الحجاج.

كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع العاملين في منفذ الوديعة من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والصحية والخدمية والتطوعية، مثمّناً جهودهم المتواصلة، ومؤكداً أهمية استمرار الجاهزية والتكامل بين الجهات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. واختتم الأمير جلوي حديثه بالدعاء بأن يحفظ الله هذه البلاد المباركة وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.