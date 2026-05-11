يشهد مشعر منى في حج هذا العام مشروع «هوية جديدة» لخيام الحجاج على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 24 ألف متر مربع، ويتوزع على موقعين رئيسيين في منى؛ الموقع العلوي على طريق الملك عبدالعزيز، والسفلي خلف مسجد الخيف. ويهدف التوزيع الجغرافي إلى تحسين انسيابية الإقامة وتسهيل وصول الحجاج إلى المرافق الحيوية في المشعر.

ويشتمل المشروع على مرافق متكاملة صُممت وفق أعلى المعايير؛ تضم صالات طعام ومناطق مفتوحة، إلى جانب تجهيزات خدمية وإدارية متطورة تدعم كفاءة التشغيل. ويرتكز المشروع على تنفيذ وحدات سكنية بنماذج خيام حديثة توفر حلولاً فعالة للتهوية والتظليل، مما يعزز من راحة الحجاج ويضمن بيئة سكنية منظمة تليق بضيوف الرحمن.

كما يسهم المشروع في دعم تكامل الخدمات داخل المشعر، من خلال مواءمته مع مشاريع البنية التحتية والخدمات المساندة، بما في ذلك شبكات المياه والطاقة، وأنظمة السلامة، بما يعزز من جاهزية المواقع ويضمن استدامة الأداء التشغيلي خلال فترات الذروة.

على صعيد ثانٍ، تم الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد شبكات الحريق والتبريد داخل مربعات الخيام بمشعر منى، وشمل المشروع تطوير 188 مربعاً سكنياً تضم 565 مخيماً، بإجمالي أطوال شبكات بلغ 339 ألف متر طولي، نُفذت عبر أربع مراحل تطويرية لضمان استمرارية الأعمال؛ إذ شملت المرحلتان الأولى والثانية تطوير 121 مربعاً و433 مخيماً بمساحة 275 ألف متر طولي، فيما تضمنت المرحلة الثالثة تطوير 22 مربعاً و53 مخيماً بمساحة 31 ألف متر طولي، وصولاً إلى المرحلة الرابعة التي شملت 45 مربعاً و79 مخيماً بمساحة 32 ألف متر طولي.