أكد مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج عبدالرحمن الهزاع، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعيش اليوم مرحلة جني ثمار «المكتسبات الخليجية»، التي تراكمت عبر سنوات طويلة من العمل المشترك والتكامل بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن المكتسبات شملت مختلف القطاعات وأسهمت في تعزيز رفاهية المواطن الخليجي واستقراره.

وقال الهزاع لـ«عكاظ»، خلال «ملتقى المكتسبات الخليجية»، إن المكتسبات «كثيرة ولا يمكن حصرها»، مبيناً، أن الأعوام الأخيرة شهدت تسارعاً ملحوظاً في حجم الإنجازات والتكامل بين دول المجلس، بفضل المنهجية التي انتهجها قادة دول الخليج.

وأضاف، أن دول مجلس التعاون تمتلك «إعلاماً رشيداً» أسهم في إبراز المنجزات الخليجية بوصفه قوة ناعمة مؤثرة، لافتاً إلى أن الخطاب الإعلامي الخليجي اتسم بالشفافية وكشف الحقائق وتوعية المواطنين، إلى جانب نقل الصورة الحقيقية للمنجزات إلى الخارج.

وأوضح، أن الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي تكاتفت على مستوى الأفراد والمؤسسات والهيئات، ما أسهم في تحقيق نجاحات حظيت بإشادة واسعة، مؤكداً أن الإعلام الخليجي لعب دوراً محورياً في مواجهة محاولات التشكيك بما تحقق من مكتسبات.

وأشار الهزاع إلى أن مواطني دول مجلس التعاون يعيشون اليوم حالة من الرفاهية والاستقرار نتيجة تراكم هذه المكتسبات والإنجازات الخليجية، مؤكداً أن العمل الخليجي المشترك يمضي وفق رؤية واضحة تعزز التنمية والتكامل بين دول المجلس.