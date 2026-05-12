كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن دول المجلس تعرضت خلال 45 يوماً إلى نحو 7 آلاف هجوم من إيران، وشدد في الوقت ذاته على أن مجلس التعاون قوة إستراتيجية عالمية تُبنى فيها نماذج التنمية والأمن والاستقرار.

وأوضح، خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى المكتسبات الخليجية الذي عُقد أمس (الإثنين) بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة الرياض، أن الهدف من الملتقى يتمثل في تعزيز التعريف بالمكتسبات الخليجية، في ظل الجهود الكبيرة التي انعكست بشكل مباشر على جودة حياة المواطن الخليجي، وأسهمت في تعزيز مكانة مجلس التعاون إقليمياً ودولياً.

وذهب في حديثه إلى إنجاز 95 % من مشروع الترابط المروري بين دول مجلس التعاون، لافتاً إلى تبني إستراتيجية خليجية خاصة بمكافحة غسل الأموال، إضافة إلى وجود تنسيق أمني رفيع بين وزراء الداخلية لتوحيد إستراتيجية مكافحة المخدرات.

وأشار إلى ما تحقق من منجزات نوعية في مجالات التكامل السياسي، والتعاون العسكري والأمني، والاقتصاد، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، والإعلام، والربط الكهربائي، والأمن الغذائي.

وأوضح البديوي، أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود الخليجية المشتركة وتعزيز التكامل في مختلف المجالات، وبناء اقتصاد خليجي قادر على المنافسة عالمياً.

100 % نسبة إنجاز المسارات العشرة

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الدكتور عبد العزيز العويشق، أن السوق الخليجية المشتركة قطعت شوطاً متقدماً، إذ تم إنجاز مساراتها العشرة بنسبة 100 %، إلى جانب استمرار العمل في مشاريع الاتحاد الجمركي والتكامل الاقتصادي.

وقال: إن من أبرز المكتسبات الخليجية تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، التي تضم القيادة البحرية في المنامة، والمركز الجوي الموحد في الرياض، وقوات «درع الجزيرة» في حفر الباطن، إضافة إلى تعزيز اتفاقية الدفاع المشترك التي تعتبر أي اعتداء على دولة خليجية اعتداءً على جميع دول المجلس.

وأكد العويشق، وجود تنسيق وتكامل في مجال التصنيع العسكري الخليجي، مع العمل للوصول إلى منظومة دفاع جوي مشتركة، إلى جانب قرب إطلاق منظومة إنذار مبكر لمواجهة التهديدات.