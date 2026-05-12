برأت محكمة الاستئناف جنايات مستأنف 9 برئاسة المستشار عبدالله الصانع، الفنانة إلهام الفضالة من الاتفاق والاشتراك بإذاعة أخبار كاذبة، وذلك بعد الدفوع التي قدمتها محاميتها مريم البحر، التي استندت إلى انعدام الأركان المادية والمعنوية للجريمة المتهمة فيها الفضالة.

البحر تعلن وإلهام ترد

وأعلنت البحر عبر حسابها على انستغرام تفاصيل الحكم من خلال فيديو نشرته عبّرت فيه عن سعادتها بالقرار القضائي، قائلة: «ونقول الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً، أبشركم اليوم صدر حكم الاستئناف لأختي وصديقتي الفنانة إلهام الفضالة، مبروك لاستئناف البراءة، ألف مبروك».

وشاركت مريم البحر منشوراً أوضحت فيه تفاصيل الحكم، مؤكدة صدور قرار البراءة بحق إلهام من التهم المنسوبة إليها، بعد قبول الدفوع القانونية المقدمة أمام المحكمة.

من جهتها، تفاعلت الفضالة مع الحكم، وكتبت عبر إنستغرام: «الحمد لله رب العالمين»، ووجّهت رسالة شكر إلى المحامية البحر، قالت فيها: «مبروك يا أختي وصديقتي، كفيتي ووفيتي حبيبتي يا بطلة الأبطال».

منشور إلهام الفضالة على حسابها على سناب شات.

شكراً قضاءنا العادل

وعبر حسابها على سناب شات شاركت إلهام منشوراً قالت فيه: «شكراً لقضائنا العادل والنزيه الحمد لله رب العالمين براءة».

وتفاعل عدد من المتابعين مع الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انهالت رسائل التهنئة على إلهام الفضالة بعد صدور الحكم، وسط إشادات بدور فريق الدفاع في القضية.