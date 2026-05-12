شوّقت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز جمهورها بطريقة مرحة لفيلمها الجديد «خلي بالك من نفسك»، الذي يجمعها بالفنان أحمد السقا، والمقرر عرضه قريباً في صالات السينما.

شخصية شرسة

وظهرت ياسمين في فيديو طريف كانت تتحدث فيه عن شخصيتها في الفيلم، ردّت من خلاله على سؤال أحد المراسلين بشأن طبيعة الدور، قائلةً: «أنا شخصية شرسة»، ليردّ عليها المراسل مازحاً: «كالعادة يعني»، لتعلّق ياسمين بتعجّب: «أنا شرسة؟».

«تكة وهفرقع»

كما ظهرت ياسمين في فيديو آخر وهي تقلّد الفنانة سلوى خطاب، على طريقة «تيك توك»، مردّدةً عبارة ساخرة لاقت انتشاراً واسعاً بين الجمهور: «دوسوا عليا أكتر بس خليكوا فاكرين أنا على تكة وهفرقع فيكوا».

استئناف «خلّي بالك من نفسك»

وأستأنفت ياسمين عبدالعزيز وأحمد السقا تصوير فيلم «خلّي بالك من نفسك» بعد فترة من التوقف، بسبب انشغال أبطاله بتصوير أعمالهم الأخرى. والفيلم من بطولة: أحمد السقا، ياسمين عبدالعزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف وممثلين أجانب، وهو من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

والفيلم يشهد عودة ياسمين عبدالعزيز إلى السينما بعد غياب 8 سنوات، إذ كان آخر أعمالها فيلم «الأبلة طم طم»، الذي عُرض في 2018، وشاركها في بطولته كلٌ من بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع.

أما آخر أعمال أحمد السقا السينمائية فهو فيلم «أحمد وأحمد»، وشاركه في البطولة: أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.