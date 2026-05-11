كشف رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، أن السعودية تعمل على زيادة طاقتها لتصدير النفط عبر ينبع على البحر الأحمر إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً في ظل استمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز؛ بسبب الحرب الإيرانية.



وخلال مكالمة مع مستثمرين لمناقشة نتائج عملاقة الطاقة في الربع الأول، قال الناصر: «فيما يتعلق بمحطتي ينبع، فلديهما القدرة على تصدير نحو 5 ملايين برميل (ينبع الشمالية وينبع الجنوبية)، ونحن بصدد زيادة ذلك. ونتطلع إلى تجاوز قدرة التصدير البالغة 5 ملايين برميل في هاتين المحطتين».



100 مليون برميل خسارة



على جانب المعروض النفطي، أضاف الناصر: «إن سوق الطاقة العالمية تخسر حوالى 100 مليون برميل نفط في كل أسبوع يستمر فيه إغلاق مضيق هرمز».



وقدّر الناصر ما خسرته سوق النفط منذ بداية الحرب في نهاية فبراير حتى الآن عند حوالى مليار برميل، وأشار إلى أن ذلك أضر بعدد من الصناعات مثل الزراعة وأشباه الموصلات والتنقل والبتروكيماويات.



تباطؤ نمو الطلب



وأوضح الناصر أن التوقعات تشير على نطاق واسع إلى أن نمو الطلب هذا العام قد يبلغ نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً إذا استمر الإغلاق، وسط ترشيد الطلب من جانب المستهلكين؛ بسبب تعطل الإمدادات.



وأضاف: «في حال عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها فإننا نتوقع عودة قوية للغاية لنمو الطلب، أعلى بكثير من التقدير الأولي لنموه في عام 2026».