نظمت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، جولة تعريفية للوفود الإعلامية الدولية والإعلام السعودي المحلي المشاركة في تغطية موسم حج هذا العام 1447هـ، وذلك للاطلاع على أبرز المشروعات والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف المواقع والمرافق المرتبطة بموسم الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتضمنت الجولة زيارة مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، إذ استمعت الوفود إلى شرح مفصل من مدير المشروع حول آلية العمل داخل المشروع والمراحل التشغيلية التي يمر بها الهدي والأضاحي منذ وصولها إلى المنشأة وحتى تجهيزها ومعالجتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية تمهيداً لتوزيعها وإيصالها إلى المستفيدين في مختلف دول العالم الإسلامي.

كما شملت الجولة زيارة جسر الجمرات، إذ اطلعت الوفود الإعلامية على منظومة الخدمات اللوجستية والتنظيمية التي يوفرها المرفق بهدف تسهيل حركة الحشود وتحقيق أعلى درجات السلامة والراحة للحجاج أثناء تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة ضمن منظومة متكاملة تعكس حجم الجهود المبذولة لخدمتهم، فيما التقطت عدسات الوفود ملامح المشاريع التنموية الحديثة التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن، ومن أبرز تلك المشاريع مشروع تظليل المسارات في المشاعر المقدسة ومشروع دورات المياه ذات الطابقين، إضافة إلى مشروع خيام كدانة الخيف ومشاريع التشجير والغطاء النباتي بالمشاعر المقدسة ومناطق استراحات الحجاج على المسارات بالمشاعر المقدسة، إلى جانب زيارة الواجهة الثقافية بجامعة أم القرى التي صممت لإثراء تجربة الحجاج وتعريفهم بالهوية الثقافية والحضارية لمكة المكرمة، وذلك لنقل الصورة المتكاملة عن حجم التطور الذي تشهده منظومة الحج إلى مختلف وسائل الإعلام والوكالات الدولية المشاركة.

يذكر أن هذه الجولة الإعلامية تأتي ضمن الجهود الرامية إلى إبراز ما توليه المملكة العربية السعودية من عناية واهتمام بخدمة الحجاج وتسليط الضوء على حجم المشاريع التطويرية التي تنفذها الجهات المعنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربتهم الإيمانية والخدمية.

واطلعت الوفود خلال الجولة على عدد من الحلول التقنية والميدانية التي جرى تنفيذها هذا العام بهدف تعزيز كفاءة إدارة الحشود ورفع مستوى السلامة، إلى جانب تحسين البيئة العامة داخل المشاعر المقدسة من خلال زيادة المساحات الخضراء وتوفير عناصر الراحة للحجاج على امتداد المسارات ومواقع التنقل.

وشهدت الجولة التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية والإعلامية في نقل الصورة الحقيقية للجهود المبذولة خلال موسم الحج وإبراز ما تحقق من تطور نوعي في البنية التحتية والمشروعات التشغيلية والخدمات الإنسانية المقدمة لضيوف الرحمن بما يعكس المكانة التي تحظى بها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في ظل الرعاية الكريمة من القيادة حفظها الله ورعاها.