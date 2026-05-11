في زمنٍ تتسارع فيه التقنية تمضي المملكة العربية السعودية بخطى ثابته وواثقة نحو ريادةٍ رقميةٍ تتجاوز التوقعات، ويأتي برنامج «نفيس» التابع لوزارة الصحة السعودية واحداً من مئات الشواهد على هذا التحول الاستثنائي.

«نفيس» ليس مجرد نظام تقني، بل هو الملف الصحي الموحد، الذي أعاد تعريف مفهوم الرعاية الصحية في المملكة.

اليوم لم يعد المريض بحاجة لحمل أوراقه أو تكرار شرح تاريخه الطبي في كل زيارة، فبمجرد ظهور شعار «نفيس» في أي مستشفى أو عيادة حكومية كانت أو خاصة يصبح التاريخ الصحي كاملاً بين يدي الطبيب خلال لحظات.

تحليل واحد، صورة أشعة، وصفة دوائية، سجل تطعيمات، وزيارات سابقة، كل ذلك متاح بضغطة زر. هذه القفزة النوعية لا تعني فقط سهولة الوصول للمعلومة بل تعني دقة أعلى في التشخيص وسرعة في إتخاذ القرار الطبي وتقليل احتمالية الخطأ.

ولعل من أبرز مكاسب «نفيس» أنه أنهى واحداً من أكبر التحديات في القطاع الصحي: تكرار الفحوصات، التحاليل والأشعة..

فكم من مريض كان يعيد نفس الإجراءات بسبب غياب الربط بين الجهات، أما اليوم أصبح هذا الهدر من الماضي لتحل مكانه كفاءة تشغيلية أعلى وتوفير في التكاليف واختصار في الوقت.

كما أن «نفيس» أسهم بشكل مباشر في رفع مستوى سلامة المرضى عبر توفير معلومات دقيقة ومتكاملة للممارس الصحي مما يحد من تعارض الأدوية أو تكرارها، ويمنح الطبيب رؤية شاملة قبل اتخاذ أي إجراء.

ولم تتوقف الفائدة عند المريض فحسب، بل امتدت لتشمل الطبيب والممارس الصحي حيث أصبح العمل أكثر سلاسة، والقرارات أكثر استنارة، والخدمة الصحية أكثر جودة واحترافية.

إن ما تحقق عبر «نفيس» ليس مجرد مشروع تقني، بل هو خطوة تاريخية حقيقية في تبادل البيانات الصحية، تعكس حجم الطموح الذي تعيشه المملكة، وتؤكد أن الإنسان- صحته وراحته- هو محور كل هذا التطور.

في «نفيس»، لا نتحدث عن نظام، بل عن مستقبلٍ صحي ذكي، يبدأ بضغطة واحدة.

@MUSAID_ALSOHIMI