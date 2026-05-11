علمت «عكاظ» من مصادرها داخل نادي الاتحاد أن هناك غربلة فنية للفريق الاتحادي الكروي الأول، بداية من الجهاز الفني بقيادة المدرب كونسيساو، وبعض اللاعبين الأجانب والمحليين، عقب نهاية الموسم الرياضي الحالي.



وأوضحت المصادر أن هناك رغبة اتحادية جادة من أجل صنع فريق قوي وقادر على المنافسة على البطولات في السنوات القادمة.



وأشارت المصادر إلى أن نادي الاتحاد فتح خطوط التواصل مع وكلاء أعمال من أجل التعاقد مع جهاز فني جديد، وجلب لاعبين أجانب ومحليين يشكلون إضافة فنية للفريق الاتحادي.



من جانب آخر، يسعى الفريق الاتحادي للمنافسة على الحصول على المركز الخامس في سلم ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، من أجل ضمان المشاركة في مباريات ملحق دوري أبطال آسيا القادمة، إذ تبقت للعميد 3 مباريات في دوري روشن، أمام الاتفاق (الخميس) على ملعب إيجو بالدمام، وضد الشباب (الأحد القادم) على ملعب اس اتش جي ارينا بالرياض، وأمام القادسية (الخميس بعد القادم) على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يطمح خلالها في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط والحصول على المركز الخامس بالدوري.