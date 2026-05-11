«اللي يبي الدوري يفوز وبس».. هي ليست جملة عابرة أو رسالة عبر الحمام الزاجل، بل تغريدة تحفيزية من الأسطورة الكروية للمنتخب السعودي ولنادي النصر الكابتن ماجد عبدالله، الذي قام بنشر تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «X» لتحفيز لاعبي الأصفر خلال مواجهة الهلال ضمن الجولة 32 من مباريات دوري روشن السعودي.



إذ قام ببعث رسالة على طريقته التي تروق له كمحبوب لعشاق النصر الذين أبدوا تفاؤلهم بتحقيق فريقهم الفوز في ديربي العاصمة الذي سيقام على ملعب الأول بارك عند الساعة التاسعة مساءً.



وجاء نص التغريدة التي كتبها ماجد عبدالله كالتالي: «يا عالميين، المباراة الجاية ما فيها حسابات تعادل أو فوز، اللي يبي الدوري يفوز وبس».



وأضاف: «ثقتنا بالله ثم بلاعبي النصر كبيرة، وأنتم قدها يا أبطال، العبوا بروح العالمي قاتلوا على كل كرة وفرّحوا جماهيركم اللي وقفت معكم بكل وقت».



وأتم حديثه: «النصر يستاهل البطولة وبإذن الله نفرح سوا بالكأس والذهب».