ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، بمقدار 43.38 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,158.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 319 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 112 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات سدافكو، والمراعي، ونادك، ومسك، وأكوا، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جاهز، وصناعات، ودلة الصحية، وأسمنت الجوف، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و7.07%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، ومهارة، وكيان السعودية، والكيميائية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أكوا، وأرامكو السعودية، والراجحي، وعلم، والمراعي، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 9.38 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,635.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.9 مليون سهم.