أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم، أن بلاده تواجه مشكلات في قطاع النفط وتعمل على حلها.



ونقل التلفزيون الإيراني عن وزير النفط، أن قطاع النفط في إيران واجه بعض المشكلات منذ الحصار الأمريكي لكن طهران أعدت إجراءات مضادة ولا تزال تنفذها.



تدابير سارية



وقال الوزير الإيراني: «خلال 40 يوماً من الحرب، لم ينخفض إنتاجنا، واستمرت الصادرات كما ينبغي. وبطبيعة الحال، واجهنا صعوبات في الأيام التي تلت الحصار. وقد اتُخذت تدابير، ولا تزال هذه التدابير سارية».



وقدّمت إيران ردّها على أحدث اقتراح أمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مطالبة خصوصاً بإنهاء الحصار البحري للولايات المتحدة والإفراج عن أصولها المجمّدة.



مذكرة تفاهم



ولا تزال تفاصيل الاقتراح الأمريكي الأصلي محدودة، لكن وسائل إعلام أفادت بأنه يتضمن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.



وقد رفض الرئيس دونالد ترمب الرد الإيراني بشكل قاطع، ما أدخل المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط في مأزق.



يأتي ذلك فيما رُصدت بقعة نفط قبالة جزيرة خارك الإيرانية، أحد أهم مراكز تصدير النفط في البلاد، ما أثار تساؤلات بشأن سلامة العمليات النفطية في المنطقة، وسط توترات جيوسياسية متصاعدة في الخليج.



وأظهرت صور متداولة وتقارير ملاحية انتشار بقعة داكنة على سطح المياه بالقرب من الجزيرة الواقعة في الخليج، من دون صدور توضيح رسمي فوري من السلطات الإيرانية حول مصدرها أو حجمها أو تأثيرها المحتمل.