شاركت مدينة الطائف، بصفتها مدينةً للأدب ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، في الاجتماع السنوي لمدن الأدب، الذي يُقام بمدينة تارتو ومثَّل مدينة الطائف في هذه المشاركة الوكيل المساعد للاستثمار في أمانة الطائف المهندس أحمد جميل حيدر، وممثَّل هيئة الأدب والنشر والترجمة عبدالعزيز المشاري.



ويُعد الاجتماع السنوي لمدن الأدب منصة دولية تجمع مدن الأدب من مختلف دول العالم؛ بهدف تبادل الخبرات، ومناقشة المشاريع المشتركة، واستعراض أفضل الممارسات في تطوير القطاع الأدبي وتعزيز حضوره في الفضاء العام.

وتضمّن برنامج الاجتماع جلسات داخلية متخصصة، وجلسات لعرض أفضل الممارسات، إضافةً إلى زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الثقافية بمدينة تارتو، مثل: المتحف الأدبي الإستوني، ومكتبة جامعة تارتو، والمكتبة العامة، إلى جانب برامج ثقافية واجتماعات مع ممثلي الجهات الثقافية المحلية.



وخلال المشاركة، اطّلع وفد مدينة الطائف على عدد من التجارب الدولية المميزة في تفعيل الأدب داخل المدن، كما استعرض تجربة «الشريك الأدبي» بوصفها نموذجاً للشراكات المحلية الفاعلة، التي تسهم في تمكين الجهات المجتمعية من تصميم وتنفيذ المبادرات الأدبية، وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع.



وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود مدينة الطائف لتعزيز حضورها ضمن شبكة المدن المبدعة، وبناء شراكات ثقافية دولية تسهم في تطوير القطاع الأدبي محليّاً، وإبراز الهوية الأدبية للمدينة على المستوى العالمي.