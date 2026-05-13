أعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن شكره وامتنانه للقيادة؛ بمناسبة استقبال ولي العهد وفد تكريم خادم الحرمين الشريفين نظير دعمه لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم.



وأكد الراجحي أن خادم الحرمين الشريفين يمتلك مسيرة ممتدة لأكثر من 60 عاماً في خدمة القرآن الكريم، مشيراً إلى ما يشهده القطاع غير الربحي من تمكين وتطوير يعزز دوره في التنمية الوطنية وخدمة القرآن وأهله.

توجهات رؤية 2030



وأوضح أن المبادرة تعكس توجهات رؤية 2030 في تعزيز دور القطاع غير الربحي وترسيخ العناية بكتاب الله وعلومه، من خلال كيانات نوعية تدعم هذا النهج المبارك.



وجدد الراجحي التزام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع كفاءة الجمعيات وتحقيق الحوكمة والاستدامة بما يعكس ريادة المملكة في خدمة القرآن الكريم.