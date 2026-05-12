أعلن مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي القائمة الأولية الرسمية لكأس العالم 2026 لكرة القدم، التي ستنطلق في يونيو القادم.



وشهدت القائمة عودة النجم المخضرم نيمار جونيور، بجوار فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، بينما غاب غابرييل جيسوس مهاجم أرسنال الإنجليزي، وذلك في إطار استعداد البرازيل للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



كما ضم أنشيلوتي لقائمة «راقصي السامبا» ثلاثي دوري روشن السعودي، حارس النصر بينتو ومدافع الأهلي روجر إيبانيز ولاعب وسط الاتحاد فابينيو.



وجاءت عودة نيمار بعد غياب طويل وتحديداً منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، وبسبب كثرة إصاباته، تكهن الكثيرون بأنه سيغيب عن كأس العالم بعد تأكيدات المدرب المخضرم أنشيلوتي بأنه لن يعتمد سوى على اللاعبين الجاهزين بنسبة 100%.



وضمت قائمة البرازيل الأولية 55 لاعباً، هم: في حراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (فنربخشة التركي)، بينتو (النصر السعودي)، هوغو سوزا (كورينثيانز)، جون (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، كارلوس ميغيل (بالميراس).



وفي خط الدفاع: ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (بورتو)، غابرييل ماجالايش (آرسنال الإنجليزي)، بريمر (يوفنتوس الإيطالي)، ليو بيريرا (فلامنغو)، روجر إيبانيز (الأهلي السعودي)، أليكساندرو (ليل الفرنسي)، فابريسيو برونو (كروزيرو)، لوكاس بيرالدو (باريس سان جيرمان الفرنسي)، فيتور ريس (جيرونا الإسباني)، وموريلو (نوتنغهام فورست الإنجليزي).



وفي مركز الظهير الأيمن ضم أنشيلوتي كلاً من: ويسلي (روما الإيطالي)، دانيلو (فلامنغو)، باولو هنريكي (فاسكو)، وفيتينيو (بوتافوغو)، بينما ضم في مركز الظهير الأيسر كلاً من: أليكس ساندرو (فلامنغو)، دوغلاس سانتوس (زينيت الروسي)، لوتشيانو جوبا (باهيا)، كايو هنريكي (موناكو الفرنسي)، كايكي (كروزيرو)، وكارلوس أوغوستو (إنتر ميلان الإيطالي).



وفي خط الوسط ضم كلاً من: كاسيميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، برونو غيماريش (نيوكاسل الإنجليزي)، فابينيو (الاتحاد السعودي)، أندري سانتوس (تشيلسي الإنجليزي)، دانيلو (بوتافوغو)، لوكاس باكيتا (فلامنغو)، غابرييل سارا (غلاطة سراي التركي)، جواو غوميز (ولفرهامبتون الإنجليزي)، أندرياس بيريرا (بالميراس)، جولينتون (نيوكاسل الإنجليزي)، جيرسون (كروزيرو)، وماتيوس بيريرا (كروزيرو).



وفي خط الهجوم ضم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)، رافينيا (برشلونة الإسباني)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، لويز هنريكي (زينيت الروسي)، غابرييل مارتينيلي (آرسنال الإنجليزي)، جواو بيدرو وإستيفاو (تشيلسي الإنجليزي)، نيمار (سانتوس)، إندريك (ليون الفرنسي)، رايان (بورنموث الإنجليزي)، أنتوني (ريال بيتيس الإسباني)، إيغور تياغو (برينتفورد الإنجليزي)، بيدرو (فلامنغو)، ريتشارليسون (توتنهام الإنجليزي)، إيغور جيسوس (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، وكايو جورج (كروزيرو).