احتفت إدارة نادي الترجي، مساء أمس، بفريق السيدات لكرة القدم بعد تحقيقه إنجاز الصعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، وسط حضور عدد من الشخصيات الإعلامية وأهالي اللاعبات ورؤساء أندية المحافظة.



وشهد الحفل أجواء احتفالية خاصة، بدأت بكلمة لرئيس النادي نذير المقبل، الذي أكد أن الصعود جاء ثمرة العمل المتواصل والدعم الذي حظي به الفريق طوال الموسم، مشيداً بما قدمته اللاعبات والجهازان الفني والإداري من جهود أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.



كما عبّر مدرب الفريق عيسى العيناوي عن فخره بالمستويات التي قدمتها اللاعبات، مؤكداً أن الروح العالية والإصرار داخل المجموعة كانا من أبرز أسباب الوصول إلى الدوري الممتاز.



من جانبها، أكدت قائدة الفريق فاطمة السادة لـ«عكاظ»، أن الموسم كان مليئاً بالتحديات والعمل الكبير، إلا أن الفريق حافظ منذ البداية على إيمانه بقدرته على تحقيق هدف الصعود، مشيرة إلى أن التتويج بدوري الدرجة الأولى جاء ثمرة جهد جماعي وروح مميزة داخل الفريق.



وقالت: «أهدي هذا الإنجاز لجماهيرنا ولكل من وقف معنا طوال الموسم، ونسعى لأن يكون هذا الصعود بداية مرحلة جديدة تليق باسم النادي وطموحاته».



وشهد الموسم التاريخي للفريق تألق اللاعبة الدولية الكونغولية جريس مافومبا، التي توجت بجائزة أفضل لاعبة في دوري الدرجة الأولى بعد تسجيلها 19 هدفاً، مساهمة بشكل مباشر في تحقيق الصعود.