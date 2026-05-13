تأهل المنتخب السعودي إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عاماً 2026، متصدراً المجموعة الأولى برصيد (7) نقاط، عقب تعادله اليوم مع منتخب طاجيكستان بنتيجة (5-5)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وشهدت الجولة ذاتها تعادل منتخب تايلاند مع ميانمار بنتيجة (2-2)،وفي المجموعة الثانية، فاز المنتخب الياباني على منتخب إندونيسيا بنتيجة (3-1)، فيما تغلب منتخب الصين على قطر بنتيجة (2-0)، وتُستكمل غداً (الأربعاء) مباريات الجولة الثالثة للمجموعتين الثالثة والرابعة.
The Saudi national team has qualified for the quarter-finals of the 2026 AFC U-17 Asian Cup, topping Group A with a total of (7) points, after drawing today with the Tajikistan national team with a score of (5-5) in the third round of the group stage, at the King Abdullah Sports City in Jeddah.
In the same round, the Thailand national team drew with Myanmar with a score of (2-2). In Group B, the Japanese national team defeated the Indonesian national team with a score of (3-1), while the Chinese national team overcame Qatar with a score of (2-0). The matches of the third round for Groups C and D will continue tomorrow (Wednesday).