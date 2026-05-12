شددت منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على عدم السماح بإنشاء عقد عمل جديد للموظف السعودي في حال تجاوز عدد تعاقداته 7 عقود خلال دورة زمنية مدتها سنة واحدة (365 يوماً)، تبدأ من تاريخ أول عقد وظيفي.



وأوضحت المنصة أن الموظف السعودي الذي أبرم 7 عقود عمل خلال عام، لا يمكنه إتمام التعاقد الثامن إلا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ أول تعاقد ضمن الفترة التي تجاوز فيها الحد المسموح، يأتي ذلك بعد ورود ملاحظة لأصحاب العمل مفادها (لا يسمح بإنشاء عقد عمل للموظف السعودي).



وفيما يتعلق بالعقود السارية للموظف السعودي، بيّنت المنصة أن الحد الأقصى للعقود الوظيفية السارية التي يمكن للموظف الارتباط بها في الوقت ذاته هو عقدا عمل فقط، وذلك وفقاً لقواعد العمل ومتطلبات الخدمة.



وأضافت أنه في حال رغبة الموظف في الالتحاق بوظيفة إضافية مع وجود عقدين ساريين، فيشترط إنهاء أحد العقود الحالية أولاً حتى يتمكن من إنشاء عقد عمل جديد.



شروط «نطاقات»

وأكدت المنصة أن من شروط استفادة المنشأة من السعودي في «نطاقات» فيشترط أن يكون عمره 18 سنة بالتاريخ الهجري، وأن يكون راتبه الأساسي لا يقل عن 4000 يضاف إليها بدل السكن، وأن يكون الدوام كاملاً غير جزئي، وأن لا يكون طالبا.

وكانت المنصة قد شددت على العاملين غير السعوديين، بإلغاء تسجيلهم في المنشآت عند وجود رخص عمل غير سارية أو عدم وجود رخصة عمل لمدة تتجاوز 3 أشهر بعد تاريخ 30 يونيو 2026، بغض النظر عن حالة الإقامة.



