أجرت الحكومة الأسترالية تحليلاً لسيناريو في موازنتها السنوية، يفترض أن الحرب في إيران ستتصاعد، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل.



انكماش وتضخم



وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن وزارة الخزانة قالت اليوم: «هذا يمكن أن يحدث إذا طال أمد الصراع أو فاقم التصاعد من الخسائر في قطاع الطاقة والبنية التحتية للصادرات في أنحاء الشرق الأوسط، وأوقف إمدادات النفط من المنطقة، بما في ذلك عبر طريق البحر الأحمر التجاري».



وجاء في مسودة الموازنة أن تسجيل أسعار نفط في هذا المستوى خلال الفترة من يوليو الماضي حتى سبتمبر القادم سيدفع الاقتصاد الأسترالي إلى الانكماش خلال هذا الربع، وزيادة معدل التضخم المحلي إلى 7.25% خلال العام حتى الربع الرابع، كما سيرتفع معدل البطالة.



تداعيات الحرب



وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز للصحافيين اليوم: «نحن رهائن للتطورات من عدة جوانب». وأضاف: «تداعيات الحرب بالشرق الأوسط خطيرة بالفعل، وما زالت هناك خطورة أن تصبح الأمور أكثر حدة».



يذكر أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز ما زالت متوقفة اليوم، إذ ارتفعت أسعار النفط بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أحدث عرض لإيران. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار ربما لن يصمد. وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2% ليصل إلى أكثر من 106 دولارات للبرميل.