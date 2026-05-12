انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، بمقدار 119.22 نقطة، ليصل إلى مستوى 11.039.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 289 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 203 شركات.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات العقارية، ومسك، والمسار الشامل، وأنابيب الشرق، وبترو رابغ، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ساسكو، وصالح الراشد، وأو جي سي، وأكوا، وريدان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.27% و9.98%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وأنابيب، وبترو رابغ، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وأكوا، وسابك، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعًا بمقدار 159.48 نقطة، ليصل إلى مستوى 22.794.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 528 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 11 مليون سهم.