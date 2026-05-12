تواصل نادي الاتحاد مع المغربي مهدي بن عطية، لتولي منصب مدير كرة القدم الجديد في نادي الاتحاد خلفاً للإسباني رامون بلانيس المدير الرياضي الغائب في الفترة الحالية والمقرر نهاية عمله مع نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك بحسب تقارير إعلامية. إذ أكد الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو أن الإدارة الاتحادية تواصلت مع الدولي المغربي السابق مهدي بن عطية (39 عاماً) لتولي منصب مدير كرة القدم الجديد في الاتحاد، خصوصا أن الإسباني رامون بلانيس بات على استعداد للمغادرة والانضمام إلى مشروع أوروبي جديد بعد نهاية تجربته رسمياً مع نادي الاتحاد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن اسم بن عطية مدرج مع قائمة طويلة من المديرين الرياضيين المقترحين لإدارة الاتحاد.



واعتزل المدافع المغربي صاحب الـ39 عاما «مهدي بن عطية» لعب كرة القدم في ديسمبر 2021، وبدأ عمله الإداري في نوفمبر 2023 كمستشار رياضي في نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ثم تحول إلى مدير رياضي في يناير 2025، قبل أن يعلن بن عطية استقالته قبل 3 أشهر.



ويمتلك قائد أسود الأطلس السابق مواصفات تجعله الخيار الأمثل لإدارة المرحلة القادمة في الاتحاد، خصوصاً أنه يمزج بين الخبرة الإدارية المصقولة في أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والعلاقات الدولية بفضل مسيرته في يوفنتوس وبايرن ميونخ وروما، بالإضافة لمعرفته بمنطقة الخليج والدوري السعودي بفضل تجربته السابقة مع نادي الدحيل القطري.