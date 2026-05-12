«هذه الطاقة ترافقنا على أرضية الميدان».. بهذه العبارة خاطب قائد نادي النصر «كريستيانو رونالدو» أنصار ناديه قبل الديربي المرتقب الذي سيقام على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ(32) من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، في لقاء يعتبر الخطوة الأخيرة لتتويج النصر باللقب. جاء ذلك عبر تغريدة عبر موقعه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي«x» جاء فيها: «دعمكم كان حافزا قويا لنا في كل أسبوع.. في الملعب، وفي بيوتنا، وفي كل مكان حول العالم». وتابع يقول للجماهير: «هذه الطاقة ترافقنا على أرضية الميدان فلنجعلها لحظة حاسمة من أجلنا، من أجلكم، ومن أجل النصر»، حيث شهدت هذه التغريدة تفاعلاً كبيراً وصل إلى 18 مليوناً.



يذكر أن النصر يحتاج للفوز لحسم اللقب رسميا، فيما لا بديل أمام الهلال سوى الفوز إذا ما أراد المضي قدما نحو اعتلاء الصدارة، التي يتربع عليها النصر برصيد 82 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 77 نقطة مع مباراة مؤجلة.