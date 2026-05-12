سمحت وزارة البيئة والمياه والزراعة للسعوديين ممارسة الصيد باستخدام قارب لا يتجاوز طوله 20 متراً، على أن يتم ذلك خلال إجراءات نقل ملكية القارب المحددة بالنظام.



وخصصت الوزارة لهذا الغرض خدمة إلكترونية تسمح للمواطنين إصدار رخصة «صياد حرفي»، بغرض تنظيم قطاع الصيد البحري، وتمكين المواطنين من مزاولة المهنة بشكل نظامي.



واشترطت لهذا النشاط الحصول على رخصة «بحار سعودي» مضى على صدورها أكثر من 12 شهرا أو امتلاك رخصة حرفية بنظام السعودة وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وهوية وطنية سارية المفعول، وألا يمتلك المستفيد أي رخصة صيد أخرى غير مشطوبة في أي منطقة بالسعودية.



ومن الضوابط أيضا أن يكون المتقدم مسجلاً بمهنة صياد سمك، أو متسبب، أو متقاعد، كما سمحت للموظفين الحكوميين من المرتبة الخامسة فما دون، وموظفي القطاع الخاص براتب لا يتجاوز 6 آلاف ريال، بالاستفادة شريطة إرفاق موافقة صريحة من جهة العمل،



ونشر موقع الوزارة على منصة (x) خطوات الحصول على الرخصة. وبينت أن الخدمة الجديدة تأتي لتنظيم أنشطة الصيد للمواطنين، وتمكينهم من ممارسة مهنة الصيد بشكل قانوني وفقًا للأنظمة المعمول بها في القطاع.