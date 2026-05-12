أعلنت NHC بدء التشغيل الفعلي لمحطة النقل الكهربائية في «وجهة خيالا» بمحافظة جدة، في خطوة تعكس التزامها بتطوير بنية تحتية متكاملة تعزز منظومة الطاقة وتسهم في توفير خدمات موثوقة وعالية الجودة للوجهة.

وتأتي المحطة بقدرة إجمالية تبلغ 67 ميغا فولت أمبير، وتضم محولين كهربائيين، إذ تستهدف إيصال الخدمة الكهربائية لأكثر من 3,600 وحدة سكنية بالإضافة إلى المرافق وكافة الخدمات في الوجهة، بما يضمن استقرار الإمدادات الكهربائية وكفاءة التشغيل.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز جاهزية المشاريع العقارية في وجهة خيالا ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان، ضمن مستهدفات NHC لتطوير وجهات عمرانية متكاملة توفر تجربة سكنية مستدامة. وكانت الشركة قد أعلنت أخيرا اكتمال تسكين أربع مناطق سكنية بالكامل ضمن الوجهة، تشمل مشاريع: «دار سمو، المهندية، سما جدة، وجاردن فيو»؛ في خطوة تعكس سرعة الإنجاز وثقة العملاء بما تقدمه من جودة في التصميم والتنفيذ.

وتعد وجهة خيالا إحدى أبرز الوجهات العمرانية التي تطورها الشركة في منطقة مكة المكرمة ضمن مستهدفاتها لرفع جودة الحياة وتوفير وجهات متكاملة، إذ تمتد على مساحة تتجاوز 1.5 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 3,600 وحدة سكنية بتصاميم عصرية تلبي مختلف التطلعات. كما تتميز بموقع إستراتيجي يربطها بأهم معالم محافظة جدة وطرقها الرئيسية، إلى جانب تكامل المرافق الأساسية والخدمية، وانتشار الحدائق والمتنزهات التي تضفي على الوجهة طابعًا حيويًا متجددًا.