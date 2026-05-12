أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن وزراء التجارة بدول مجلس التعاون والمملكة المتحدة أشادوا بالتقدم الكبير الذي شهدته مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، متطلعين إلى ختام المفاوضات في الفترة القريبة القادمة، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام وواعد بين الجانبين.



تعزيز الشراكة الإستراتيجية



وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات، أبرزها تعزيز الشراكة الإستراتيجية، بما فيها تذليل كافة المعوقات وتقريب وجهات النظر في كافة الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، تمهيدًا للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة القادمة.



جاء ذلك خلال اجتماع وزراء التجارة في دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الذي أقيم أمس، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون، لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو -رئيس الدورة الحالية-، بحضور وزراء التجارة بدول المجلس.