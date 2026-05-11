عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، عن رغبته في تعليق ضريبة البنزين الاتحادية البالغة 18 سنتاً لفترة من الزمن، لكنه استبعد أي تخفيف محتمل لتكاليف الوقود لشركات الطيران، في ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة وسط الحرب الإيرانية، وذلك بحسب ما ذكرت شبكة (سي.بي.إس نيوز).



وقال ترمب في مقابلة مع الشبكة: «سنلغي ضريبة البنزين لفترة من الزمن، وعندما تنخفض أسعاره سنعاود فرضها تدريجياً».



وأشار إلى أنه لم يجر تقديم خطة إنقاذ لشركات الطيران، لافتاً إلى أن وضعها «ليس سيئاً».



تخفيف العبء على المستهلكين



وكان وزير الطاقة كريس رايت قد أوضح أمس، لشبكة «إن.بي.سي نيوز»، أن إدارة ترمب منفتحة على تعليق ضريبة البنزين الاتحادية.



وتفرض الولايات الأمريكية أيضاً ضرائب على البنزين، لكن ولايات إنديانا وكنتاكي وجورجيا اتخذت خطوات لخفضها لتخفيف العبء عن المستهلكين عند محطات الوقود.



وارتفعت أسعار البنزين منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير الماضي، إذ تشير بيانات جمعية السيارات الأمريكية إلى أن متوسط سعر الغالون بلغ 4.52 دولار اليوم.