تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات اليوم المتقلبة، فيما عززت الفضة مكاسبها، وذلك في ظل تقييم المستثمرين لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة.



وزادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو القادم بنسبة طفيفة ناهزت 0.10% أو ما يعادل 3.9 دولار إلى 4734.60 دولار للأوقية، فيما ارتفع سعر التسليم الفوري 0.18% إلى 4723.04 دولار.



إعادة تموضع



وعن الفضة، صعدت العقود الآجلة تسليم شهر يوليو القادم بنسبة 6.70% أو ما يعادل 5.415 دولار إلى 86.280 دولار للأوقية، وقفز سعر التسليم الفوري 6.43% إلى 85.4872 دولار للأوقية.



وعزا محللون في «أمريكان جولد إكستشينج» هذا الارتفاع إلى عمليات «صيد الصفقات» وإعادة تموضع المستثمرين قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلكين غداً ومؤشر أسعار المنتجين.



رفض مقترح إيران



وحد من مكاسب المعادن النفيسة رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار على وشك الانهيار.



وتأتي هذه التطورات في وقت تتوجه فيه الأنظار أيضاً نحو زيارة ترمب للصين هذا الأسبوع للقاء الرئيس «شي جين بينج»، في قمة تتصدر ملفات العلاقات التجارية، وإيران، وتايوان، والذكاء الاصطناعي، والأسلحة النووية، جدول أعمالها.