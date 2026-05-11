أعلنت شركة «كيان نون» الرائدة في قطاع توفير احتياجات الأسرة، عن تحقيق قفزة نوعية في خطتها التوسعية لعام 2025-2026، وذلك بافتتاح 5 فروع جديدة استهدفت عدداً من المدن والمحافظات بالمملكة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من جميع العملاء، وتعزيز تجربة العميل، وتعزيز حضورها كوجهة مفضلة لكافة أفراد الأسرة في مناطق المملكة.

وشهدت الفروع الجديدة فضلاً عن جميع فروع الشركة البالغة 13 فرعاً على مستوى المملكة، إقبالاً لافتاً من المتسوقين، مما يعكس الثقة المتنامية في العلامة التجارية كوجهة مفضلة تقدم تجربة تسوق متكاملة تجمع كافة أفراد الأسرة تحت سقف واحد.

وتأتي خطة التوسع التي تسعى إلى افتتاح 9 فروع جديدة بنهاية العام الجاري، امتداداً لرؤية كيان نون في دعم قطاع التجزئة، وتعزيز مكانتها في السوق السعودي، من خلال افتتاح المزيد من الفروع، وتطوير الخدمات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بما يواكب تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتنامية.

وتقدم كيان نون تشكيلة واسعة وشاملة من المنتجات التي تم اختيارها بعناية لتناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية، تضم تشكيلة متنوعة من الملابس النسائية والرجالية وملابس الأطفال، إضافة إلى الأحذية والإكسسوارات والحقائب النسائية العصرية، وركن متكامل للمستلزمات المنزلية التي تضفي لمسة جمالية.

وتوفر الشركة موديلات حديثة تواكب أحدث صيحات الموضة العالمية، لا سيما المتخصصة في منتجات شي إن، مع الحفاظ على مستوى عال من الجودة، ضمن معايير دقيقة، وأسعار تنافسية تجعل الأناقة في متناول الجميع.