عيّن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الحكم الألماني دانيال زيبرت لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي.
وسبق أن أدار زيبرت تسع مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، منها مباراتان لأرسنال أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي في ذهاب دور الثمانية، وكذلك مواجهة أرسنال ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور قبل النهائي.
وسيكون زيبرت خامس حكم ألماني يدير نهائي دوري أبطال أوروبا بعد كل من هيلموت كروج في 1998، وماركوس ميرك في 2003، وهربرت فاندل في 2007، وفيليكس بريش في 2017، وسيساعد زيبرت مواطناه يان زايدل ورافائيل فولتين بوجودهما على خط التماس.
The European Football Association (UEFA) has appointed German referee Daniel Siebert to officiate the UEFA Champions League final between the defending champion Paris Saint-Germain from France and Arsenal from England.
Siebert has previously officiated nine matches in the Champions League this season, including two matches for Arsenal against Sporting Lisbon from Portugal in the quarter-finals, as well as Arsenal's match against Atlético Madrid from Spain in the semi-finals second leg.
Siebert will be the fifth German referee to officiate a Champions League final after Helmut Krug in 1998, Markus Merk in 2003, Herbert Fandel in 2007, and Felix Brych in 2017. Siebert will be assisted by his compatriots Jan Seidel and Rafael Foltin on the touchline.