عيّن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الحكم الألماني دانيال زيبرت لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي.


وسبق أن أدار زيبرت تسع مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، منها مباراتان لأرسنال أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي في ذهاب دور الثمانية، وكذلك مواجهة أرسنال ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور قبل النهائي.


وسيكون زيبرت خامس حكم ألماني يدير نهائي دوري أبطال أوروبا بعد كل من هيلموت كروج في 1998، وماركوس ميرك في 2003، وهربرت فاندل في 2007، وفيليكس بريش في 2017، وسيساعد زيبرت مواطناه يان زايدل ورافائيل فولتين بوجودهما على خط التماس.