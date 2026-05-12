مع نسمات الربيع المعتدلة وبداية تدفق العائلات إلى ضفاف نهر بردى، تشهد منطقة الربوة بدمشق تحولاً لافتاً يتجاوز صورتها التقليدية كمكان للتنزه والمطاعم، إذ باتت الفنون والمبادرات المجتمعية تزاحم المشهد الطبيعي الخلاب، بفضل فضاءات ثقافية معاصرة أضفت روحاً جديدة على المنطقة.

«منزول».. حيث تجتمع الأفكار تحت سقف واحد

على طريق الربوة، يبرز فضاء «منزول» كبيت ضيافة معاصر للأفكار والمشاريع. هذا المكان الذي افتتحه فريق نسائي مطلع العام الحالي، لم يستلهم اسمه من فراغ؛ فـ«المنزول» في الثقافة السورية (خصوصاً في القلمون) هو المساحة التي تستقبل الغرباء والأصدقاء لتبادل الأخبار، وهو ما يفعله الفضاء اليوم ولكن بلغة الفن والتدريب.

ومنذ افتتاحه، تحول «منزول» إلى مغناطيس للمهتمين بالثقافة، إذ استضاف ورشاً فنية: كان آخرها ورشة «الطباعة بالختم»، وسينما وموسيقى: عرض فيلم «عائشة لا تستطيع الطيران»، ويستعد لاستقبال حفل غنائي للفنانة سارة فرح، ودعم المشاريع: بازارات دورية لدعم الحرف اليدوية وجمع التبرعات، مما يجعله فضاءً اجتماعياً متكاملاً.

«الربوة».. الرئة الخضراء لدمشق

تقع الربوة في شمال غرب العاصمة، وتُعد الرئة التي تتنفس منها دمشق بفضل مروجها الخضراء وبساتينها التي يرويها نهر بردى. ومع دخول الفعاليات الثقافية إلى هذا الحيز الجغرافي، لم تعد الزيارة تقتصر على «السيران» الدمشقي التقليدي، بل أصبحت فرصة لحضور معرض تشكيلي أو المشاركة في إنتاج محتوى صوتي وبصري داخل قاعات «منزول» المجهزة.

بين «نار وطين» الحرف القديمة، وبين صالات العرض الحديثة في «منزول»، تثبت الربوة أنها قادرة على الجمع بين عراقة المكان وحداثة الفكر، لتبقى الوجهة المفضلة لدمشق في كل الفصول.