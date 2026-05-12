بعد نجاح الإجلاء.. رسالة مؤثرة من قبطان «سفينة هانتا» إلى الركاب والطاقم

في لحظة إنسانية مؤثرة، وجه قائد سفينة الرحلات الاستكشافية «إم.في هونديوس» القبطان يان دوبروغوفسكي رسالة مصورة صادقة إلى الركاب وأفراد الطاقم، بعد ساعات قليلة من انتهاء عملية إجلاء معظم الركاب بنجاح من السفينة التي شهدت تفشي فايروس هانتا.

وقال القبطان في الرسالة التي نشرتها شركة Oceanwide Expeditions: «الأسابيع الماضية كانت صعبة للغاية علينا جميعاً.. ما أثر فيّ أكثر من أي شيء آخر هو صبركم، وانضباطكم، وطيبتكم أيضاً. لا أستطيع تخيل الإبحار في هذه الظروف مع مجموعة أفضل منكم».

وأضاف دوبروغوفسكي، الذي أشاد بشجاعة طاقمه وتفانيهم: «أفكارنا مع الذين لم يعودوا بيننا.. مهما قلت لن يخفف ذلك من الألم، لكن أود أن تعلموا أنهم معنا كل يوم في قلوبنا وأفكارنا» وختم رسالته بدعاء: «أتمنى شيئاً واحداً فقط.. أن يعود الجميع ركاباً وطاقماً إلى منازلهم بسلام وبصحة جيدة».

جاءت الرسالة بعد أيام من التوتر، إذ أبحرت السفينة إلى جزر الكناري عقب رفض بعض الموانئ استقبالها، وتم إجلاء الركاب تحت إشراف السلطات الصحية الإسبانية مع إجراءات عزل صارمة، وبقي عدد محدود من أفراد الطاقم على متن «هونديوس» التي بدأت رحلتها الأخيرة باتجاه روتردام بهولندا.

وكان تفشي فايروس هانتا الذي يسبب أعراضاً تنفسية حادة في بعض الحالات على متن السفينة قد أثار حالة من القلق العالمي، خصوصاً بعد الإبلاغ عن وفيات وإصابات مؤكدة، إلا أن التعامل المهني من قبل الطاقم والركاب حوّل الأزمة إلى نموذج للوحدة والصمود في وجه الشدائد.

يذكر أن سفينة الرحلات الاستكشافية «إم.في هونديوس» التابعة لشركة Oceanwide Expeditions، شهدت تفشياً لفايروس هانتا النادر والخطير، الذي ينتقل عادة من القوارض.