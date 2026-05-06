في عالم الطيران، لا شيء يأتي «مجاناً» عندما تضطرب الأسواق العالمية. وبينما تستمر تداعيات التوترات الجيوسياسية لاسيما التبعات الاقتصادية لـ«حرب إيران»، وجدت شركات طيران كبرى نفسها أمام «فاتورة وقود» باهظة، اضطرتها إلى اتخاذ قرارات قاسية طالت أكثر تفاصيل الرحلة بساطة: وجبات الطعام.

قد يبدو غريباً أن يرتبط «حقل نفط» بـ«شطيرة صغيرة» على ارتفاع 30 ألف قدم، لكن الحقيقة الاقتصادية واضحة، فأي اضطراب في أسعار النفط العالمية يترجم فوراً إلى ارتفاع حاد في تكاليف وقود الطائرات. ولأن الوقود يمثل الجزء الأكبر من تكاليف التشغيل لأي شركة طيران، لجأت شركات طيران غربية (وعلى رأسها «دلتا ايرلاينز») إلى إستراتيجية «تقليص الامتيازات» للسيطرة على عجز الميزانية.

«سياسة التقشف».. ماذا خسر المسافر؟

بدأت الشركات في إعادة تقييم «محتوى التذكرة» لتعويض خسائر الطاقة، مما انعكس مباشرة على الخدمات المقدمة للمسافرين:

حذف الوجبات: إلغاء تقديم الطعام والمشروبات المجانية على الرحلات القصيرة (أقل من 350 ميلاً).

إعادة هيكلة الخدمات: توحيد الخدمات لتقليل الهدر وتقليص طواقم الضيافة والمواد الغذائية التي تُهدر.

الدرجة الاقتصادية كخط دفاع أول: بينما لا يزال ركاب الدرجة الأولى يتمتعون بامتيازاتهم، أصبحت المقصورة الرئيسية هي «ساحة التقشف» الأولى التي يواجه فيها المسافر نقص الخدمات.

يزداد التباين بين الشركات وضوحاً، فبينما تقرر شركات مثل «دلتا» شد الأحزمة، تحاول شركات أخرى الحفاظ على جاذبيتها عبر تقديم خدمات مجانية حتى في أقصر الرحلات. ويخلق هذا التنافس واقعاً جديداً للمسافر: فهل أصبحت وجبة المسافر المجانية ضحية لتقلبات السياسة العالمية؟

ويحذر خبراء الطيران من أن قطاع السفر قد يكون بصدد تحول جذري نحو نموذج «الدفع مقابل كل شيء» (A La Carte)، حيث تتحول الخدمات الأساسية إلى إضافات اختيارية مدفوعة، وذلك كلما ارتفعت حدة التوتر في مناطق إنتاج الطاقة.

وفي المرة التي يطلب فيها المسافر مشروباً على متن رحلة قصيرة ولا يجده، يجب أن يتذكر أن فاتورة هذا القرار كُتبت في أسواق النفط العالمية وتأثرت بتوترات الجغرافيا السياسية. لقد أصبح السفر الجوي مرآة دقيقة لاقتصاد العالم، وأي «هزة» في الأسواق، تصل مباشرة إلى مقعد المسافر داخل الطائرة.