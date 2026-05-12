أثار الإعلامي الرياضي السعودي الشهير وليد الفراج جدلاً واسعاً بعد أن وجه رسالة مباشرة وقاسية إلى نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، بشأن الشائعات المتجددة حول إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي (دوري روشن).

وقال الفراج في تغريدة له عبر منصة «إكس»: «أتمنى للنجم الكبير محمد صلاح ختاماً مثالياً لمسيرته الملهمة التي قام بها في إنجلترا.. البقاء في أوروبا أو أمريكا سيكون مناسباً له أكثر من احترافه في الشرق الأوسط».

وأضاف: «صلاح لم يعد يناسب خطط روشن المقبلة، سيُطالب بما كان يقدمه قبل 3 سنوات وجمهورنا لا يرحم، ولا أظنه يحتاج هذا الضغط الآن».

تأتي تغريدة الفراج في وقت تتحدث فيه تقارير غربية، خصوصاً إنجليزية، عن استمرار اهتمام بعض أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومع ذلك، يرى الفراج أن مرحلة التعاقدات «الكبرى» دون قيود عمرية قد انتهت، وأن التركيز الآن ينصب على بناء فرق تنافسية طويلة الأمد.

ويُعتبر محمد صلاح أحد أعظم اللاعبين العرب في التاريخ، وقد حقق إنجازات استثنائية مع ليفربول، إذ حصل على العديد من الألقاب والجوائز الفردية، وأصبح رمزاً للنجاح العربي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع رسالة الفراج، إذ انقسمت الآراء بين مؤيد يرى فيها نصيحة واقعية، ومعارض يعتبرها تجاوزاً أو تشكيكاً في قدرات «الفرعون» المصري.

يُذكر أن صلاح كان قد تلقى عروضاً سعودية مغرية سابقاً، لكنه فضل البقاء في أوروبا، ولا يزال يقدم مستويات مميزة رغم تقدمه في السن نسبياً بالنسبة للاعبي الأجنحة الهجومية.