في زمن الذكاء الاصطناعي، لم تعد السرقة بحاجة إلى كسر أقفال، بل قد تبدأ من «ابتسامة» أو حركة يد عفوية أمام الكاميرا. تحذيرات أمنية عالمية بدأت تدق ناقوس الخطر حول عادة يومية يقوم بها الملايين: رفع إصبعين في «إشارة النصر» (V sign) أثناء التصوير، والتي قد تتحول إلى ثغرة لسرقة بياناتك الحيوية.

هل تسرق الكاميرا «بصمتك»؟

يرى خبراء الأمن السيبراني أن تطور عدسات الهواتف الحديثة لم يعد مجرد تحسين للصورة، بل أصبح قادراً على التقاط تفاصيل دقيقة لخطوط الجلد. وأثبت الخبير الأمني الصيني لي تشانغ في عرض مثير للجدل أن الصور الملتقطة من مسافة أقل من 1.5 متر تسمح باستعادة شبه كاملة لبصمة الإصبع باستخدام برمجيات ترميم متطورة.

والنقطة الأكثر رعباً ليست في جودة الصورة فقط، بل في قدرة خوارزميات الذكاء الاصطناعي على «ترميم» الأجزاء الضبابية في أطراف الأصابع. وتحول هذه التقنية الصورة العادية إلى «نموذج بيومتري» دقيق يمكن استخدامه نظرياً لاختراق الهواتف أو التطبيقات البنكية التي تعتمد على البصمة.

وبينما يؤكد البروفيسور جينغ جيو من الأكاديمية الصينية للعلوم أن العملية تتطلب ظروف إضاءة وجودة عالية، إلا أن تسارع وتيرة التطور التقني يجعل الخطر قائماً. فما كان مستحيلاً بالأمس، أصبح ممكناً اليوم بضغطة زر واحدة وبرمجيات متاحة للجميع.

كيف تحمي نفسك؟

لا يطلب منك الخبراء التوقف عن التقاط الصور، ولكن ينصحون بـ 3 خطوات بسيطة:

المسافة الآمنة: حاول إبعاد يدك عن عدسة الكاميرا قدر الإمكان.

التعديل الذكي: استخدم خاصية «التغبيش» (Blur) على أطراف أصابعك قبل نشر الصور العامة.

زاوية اليد: حاول تغيير زاوية يدك بحيث لا تكون البصمات مواجهة للعدسة بشكل مباشر.

وفي العصر الرقمي، يمكن القول إن ما ترفعه أمام الكاميرا قد يكون أغلى من مجرد صورة، إنه «هويتك الحيوية» التي لا يمكن استردادها إذا سُرقت. فهل تستحق «إشارة النصر» المغامرة بحساباتك البنكية؟