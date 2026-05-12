في زاوية هادئة ومظلمة من متجر «آب ستور»، تختبئ فئة من التطبيقات التي لا تشبه ما اعتدت عليه. هنا، لا وجود لـ«تحميل مجاني» أو اشتراكات رمزية، بل أرقام تبدأ من مئات وتصل إلى آلاف الدولارات. هذه ليست تطبيقات لتمضية الوقت، بل هي أدوات إنتاجية مغلّفة داخل هاتفك الذكي، موجهة لصفوة من الجراحين، والموسيقيين، ورجال الأعمال.

«أطلس الجراحة» في جيبك

في غرف العمليات، لا يُقاس التطبيق بعدد التنزيلات، بل بدقته في إنقاذ الأرواح. تطبيق مثل Zollinger’s Atlas of Surgery يتجاوز سعره الـ200 دولار، وهو ليس مجرد كتاب رقمي، بل مرجع تفاعلي يرشد الجراح في أصعب اللحظات. وبنفس القيمة تقريباً، يعتمد الأطباء على Harrison’s Internal Medicine كبوصلة يومية للتشخيص والعلاج.

أدوات بـ«ألف دولار» لضبط النغمات

المفاجأة الحقيقية تظهر في عالم الموسيقى؛ فتطبيقات مثل CyberTuner تقترب من حاجز الـ 1,000 دولار. قد يبدو الرقم جنونياً، لكن بالنسبة لمحترفي ضبط البيانو حول العالم، هذا التطبيق هو «جراح صوت» لا يخطئ، ويغنيهم عن حمل معدات ثقيلة وباهظة الثمن، إذ يعيد للآلة هويتها الصوتية بضغطة زر.

لماذا هي غالية جداً؟

منطق هذه التطبيقات مختلف تماماً عن اقتصاد «نتفليكس» أو «تيك توك». ففي عيادات الأسنان، يُستخدم تطبيق DDS GP (بسعر 500 دولار) لشرح العمليات المعقدة للمرضى عبر نماذج ثلاثية الأبعاد، مما يحسن من جودة الخدمة. وهنا، «ثمن التطبيق» هو في الواقع استثمار يمنع وقوع خطأ طبي فادح، أو يختصر ساعات من العمل الإداري كما في تطبيق app.Cash المخصص لإدارة المطاعم.

ويمكن القول إن عالم التطبيقات الباهظة يكشف وجهاً آخر للاقتصاد الرقمي، إذ يتحول هاتفك من أداة ترفيه إلى «ماكينة إدارة» أو «مرجع طبي» لا يمكن الاستغناء عنه. وفي هذه الدوائر المغلقة، لا تُقاس القيمة بما تدفعه، بل بما توفره هذه الأداة من دقة ووقت في لحظات حرجة.