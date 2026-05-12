قلد الرئيس اللبناني جوزيف عون، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، وسام «الأرز الوطني» من رتبة ضابط أكبر، تقديراً للدور الذي أداه خلال فترة عمله في لبنان.



ونوّه عون خلال الزيارة الوداعية، اليوم (الثلاثاء)، بالدور الذي لعبه بخاري في تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ولبنان في مختلف المجالات، متمنيًا له التوفيق في مهماته الجديدة.



من جهته، شكر السفير بخاري الرئيس عون على منحه الوسام وعلى الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله في لبنان، معرباً عن تطلعه إلى أن يستعيد لبنان تألقه ودوره الفاعل بين دول المنطقة.



وأعرب بخاري عن أمله بأن ينعم الشعب اللبناني بالأمن والاستقرار والازدهار، وأن يبقى لبنان مقصدًا وموئلًا لكل محبّيه وأشقائه.

رئيس الحكومة اللبنانية يسلم السفير بخاري لوحة تذكارية

واستقبل رئيس الوزرا نواف سلام في السرايا قبل ظهر اليوم السفيربخاري في زيارة وداعية.

ونوّه سلام بالجهود الكبيرة التي بذلها السفير بخاري في توطيد العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية وتطويرها، وبالدور الأساسي الذي لعبه في فترة دقيقة من تاريخ وطننا، متمنياً له دوام التوفيق في مهامه الجديدة.