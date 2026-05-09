الهاتف الذكي أقرب إلى «جهاز حساس» منه إلى قطعة إلكترونيات تتحمل كل شيء. ومع ذلك، ما زال الكثيرون يتعاملون معه بأساطير قديمة تبدو منطقية، لكنها في الواقع تسرّع تلفه بدل حمايته. والحقيقة الصادمة هي أن بعض عادات «الحماية» التي تمارسها يومياً هي الجاني الأول في تقصير عمر جهازك.

فخ الأرز والحلول المنزلية

واحدة من أكثر النصائح انتشاراً هي وضع الهاتف المبلل داخل وعاء أرز. الفكرة تبدو بسيطة: «يمتص الرطوبة». لكن الحقيقة مختلفة تماماً، فقد حذرت شركة Apple وخبراء iFixit من أن الأرز لا يسحب الماء، بل يضيف غباراً ونشويات دقيقة تسد منافذ الشحن وتسرّع التآكل الداخلي. والتجفيف الطبيعي هو الحل، فالأرز هو «العدو الخفي».

خنق البطارية بـ«المثالية»

الاعتقاد بأن البطارية يجب أن تُفرغ تماماً أو تُشحن لدرجة 100% دائماً هو أحد أكثر الأخطاء ضرراً. بطاريات الليثيوم الحديثة تتعرض لإجهاد كيميائي عند الأطراف (0% أو 100%). النطاق الأفضل للحفاظ على «قلب» هاتفك نابضاً لفترة أطول هو البقاء دائماً بين 20% و80%.

«هوس» إغلاق التطبيقات

كثيرون يعتقدون أن إغلاق التطبيقات في الخلفية يجعل الهاتف أسرع. لكن الحقيقة أن أنظمة التشغيل (iOS وأندرويد) تدير الذاكرة تلقائياً بكفاءة عالية، وإغلاقها يدوياً يستهلك طاقة أكبر عند إعادة تشغيلها من الصفر بدل تركها في وضع السكون. ولذا فإنك تبذل مجهوداً يؤدي لنتائج عكسية تماماً.

تنظيف يقتل الشاشة

استخدام المنظفات المنزلية أو الكحول يدمّر طبقة الحماية الدقيقة «مقاومة الزيوت» الموجودة على الزجاج. ومع الوقت، تتحول شاشتك إلى سطح يجذب البصمات والأوساخ بشكل يستحيل إزالته. وباختصار فإن قطعة قماش «مايكروفايبر» جافة هي كل ما يحتاجه هاتفك ليبقى لامعاً.

الهاتف الحديث ليس بحاجة إلى «حيل ذكية»، بل إلى فهم طريقة تصميمه. وكثير من الأعطال لا تأتي من الاستخدام المكثف، بل من محاولاتنا الخاطئة للحماية. فتوقف عن التدخل المبالغ فيه، واترك هاتفك يعمل كما صُنع له.