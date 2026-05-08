تحوّل شغف المغامرة إلى رحلة موت مرعبة فوق قمة أحد أكثر جبال إندونيسيا البركانية نشاطاً، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينهم مواطنان من سنغافورة، إثر ثوران مفاجئ ومروع لبركان «جبل دوكونو» في ساعات الصباح الأولى اليوم (الجمعة).

فخ الموت فوق فوهة البركان

باغت الثوران البركاني مجموعة من المتنزهين أثناء تسلقهم الجبل الواقع في إقليم «نورث مالوكو». وبالإضافة إلى الضحايا الـ3، أصيب 5 متسلقين بجروح خطيرة، بينما تسابق فرق الإنقاذ الزمن للوصول إلى 20 متسلقاً آخرين لا يزالون «عالقين» وسط تضاريس بركانية وعرة وسحب من الرماد الخانق.

الصادم في الواقعة ما كشفه مركز مراقبة البراكين، بأن تسلق جبل دوكونو كان محظوراً رسمياً منذ 17 أبريل الماضي بسبب نشاطه المريب، إلا أن المجموعة المنكوبة تسللت إلى المنطقة دون تصاريح أو إبلاغ السلطات، لتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع «جحيم» بركاني لم يمهلهم وقتاً للهرب.

وتعيش فرق البحث والإنقاذ حالة من الاستنفار القصوى، إلا أن الرماد الكثيف والظروف الجوية القاسية تعرقل الوصول إلى العالقين في المنطقة الواقعة ضمن «حلقة النار» بالمحيط الهادئ. وأعادت الحادثة للأذهان خطورة «سياحة البراكين» حين يتم تجاهل نداءات السلامة، حيث لا تتجاوز المسافة بين المغامرة والنهاية ثوانٍ معدودة.