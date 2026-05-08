صدر قرار بتعيين ساري بن عادل شكري مديرًا عامًا للعناية بالمستفيدين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويُعد شكري من الكفاءات الإدارية المتميزة، إذ يمتلك خبرات عملية في مجالات الإدارة وخدمة المستفيدين وتطوير بيئات العمل.